Невнимательность водителей привела к аварии У магазина "Победа" столкнулись два легковых автомобиля при движении задним ходом.
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Невнимательность водителей привела к аварии У магазина "Победа" столкнулись два легковых автомобиля при движении задним ходом.