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Правнук советского госдеятеля Анастаса Микояна и его бабушка зверски убиты в Подмосковье

Правнук советского госдеятеля Анастаса Микояна и его бабушка зверски убиты в Подмосковье

Правнук советского госдеятеля Анастаса Микояна и его бабушка зверски убиты в ПодмосковьеВ Подмосковье накануне вечером зверски убиты сын и тёща легенды русского рока — основателя групп "Парк горького" и Цветы" Стаса Намина.

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