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31 мая – День подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации

31 мая – День подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации

Сегодня исполняется 86 лет со дня образования в системе МВД России подразделений по делам несовершеннолетних и центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

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