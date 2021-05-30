31 мая – День подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации

Сегодня исполняется 86 лет со дня образования в системе МВД России подразделений по делам несовершеннолетних и центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
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