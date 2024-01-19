Вредные концентрации в атмосфере: что произойдёт в этом году

Рост концентрации углекислого газа (CO2) в атмосфере в этом году может превысить уровень, соответствующий необходимому для достижения ограничения в 1,5 градуса Цельсия, установленного Парижским соглашением, говорится в исследовании Британской метеорологической службы Met Office, основанном на данных с базовой станции на Гавайях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии