В Киеве сообщили о начале первых тренировок на боевых F-16 с инструкторами

Советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объявил, что скоро первая группа украинских пилотов по окончании курса пилотирования на авиатренажерах сядет в боевые истребители F-16.
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