❕Жители Алупки 23 сентября могут слышать громкие звуки из-за прочистки новых газовых труб Работы будет проводить «Черноморнефтегаз» с 09:00 до 15:00, рассказали в пресс-службе администрации Ялты.
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❕Жители Алупки 23 сентября могут слышать громкие звуки из-за прочистки новых газовых труб Работы будет проводить «Черноморнефтегаз» с 09:00 до 15:00, рассказали в пресс-службе администрации Ялты.