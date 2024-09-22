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test mazurok

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❕Жители Алупки 23 сентября могут слышать громкие звуки из-за прочистки новых газовых труб Работы будет проводить «Черноморнефтегаз» с 09:00 до 15:00, рассказали в пресс-службе администрации Ялты.

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