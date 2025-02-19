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Царьград

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Ученые назвали два «золотых» периода 2025 года

Ученые назвали два «золотых» периода 2025 года

Стали известны самые важные даты 2025 года.Две так называемые «золотые точки» 2025 года назвал астролог Коди Спрингер.

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