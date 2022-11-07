НАСА сообщило о проблемах космического грузовика Cygnus

НАСА: у полетевшего к МКС грузовика Cygnus раскрылась лишь одна из двух солнечных антенн Стартовавший в понедельник, 7 ноября, НАСА: у полетевшего к МКС грузовика Cygnus раскрылась лишь одна из двух солнечных антенн Стартовавший в понедельник, 7 ноября, к Международной космической станции (МКС) беспилотный грузовой космический корабль Cygnus испытывает сложности с раскрытием одной из двух солнечных антенн, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).