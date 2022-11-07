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НАСА сообщило о проблемах космического грузовика Cygnus

НАСА сообщило о проблемах космического грузовика Cygnus

  НАСА: у полетевшего к МКС грузовика Cygnus раскрылась лишь одна из двух солнечных антенн Стартовавший в понедельник, 7 ноября,  НАСА: у полетевшего к МКС грузовика Cygnus раскрылась лишь одна из двух солнечных антенн Стартовавший в понедельник, 7 ноября, к Международной космической станции (МКС) беспилотный грузовой космический корабль Cygnus испытывает сложности с раскрытием одной из двух солнечных антенн, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

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