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Курс валют НБМ на 15 марта

Курс валют НБМ на 15 марта

Молдавский лей немного ослабел по отношению к доллару, но еще больше укрепился по отношению к евро. В частности, за день он уступил американской валюте более двух банов, но отыграл у единой европейской валюты еще свыше десяти банов, передает Noi.

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