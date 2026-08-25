Люция Шәрәфиева: Милли матбугат яшәячәк, бары аның формасы һәм җәмгыятьтәге урыны үзгәрә

«Болгар радиосы» яңалыклар хезмәте мөхәррире, Татарстанның атказанган атказанган матбугат һәм массакүләм мәгълүмат чаралары хезмәткәре Люция Шәрәфиева милли матбугатның бүгенге төп проблемасы, өстенлеге турындагы фикерләре белән уртаклашты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым