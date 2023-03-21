Слово и дело

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Полунин, Пильникова и Заббаров получили премии Путина для молодых деятелей культуры

Полунин, Пильникова и Заббаров получили премии Путина для молодых деятелей культуры

Президент России Владимир Путин присудил премии для молодых деятелей культуры за 2022 год. Среди лауреатов оказались артист балета Сергей Полунин, скульптор Екатерина Пильникова и режиссер Айдар Заббаров.

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