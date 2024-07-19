Выдворяемых из РФ иностранцев смогут помещать в спецучреждение на 48 часов

Выдворяемых из России иностранцев будут помещать в специальные учреждения на срок до 48 часов. Такая информация следует из поправки ко второму чтению законопроекта о введении нового миграционного режима высылки.
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