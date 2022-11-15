Виктор Слипенчук расскажет свою историю в эфире ОТР

Постоянный автор и друг газеты «Аргументы недели», поэт и писатель Виктор Трифонович Слипенчук стал героем программы «Моя история» на канале Общественное телевидение России (ОТР).
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