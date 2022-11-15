Аргументы недели

98 416 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Победим - будем восстанавливать сами! Не победим - восстановят за счет нас...А нам нужна одна Победа!Политолог Мирзоян...
  • Анфиса Иванова
    Нет, такой мысли я не допускаю, т.к. он в продолжении своей речи " я даже не допускаю...." не дает никаких оснований ...Политолог Мирзоян...
  • Дмитрий Фактурович
    Да где-ж две! Двадцать две. Или даже - двести двадцать две. ПВО НАТО ни одной ракеты так и не заметило.СМИ Польши сообщи...

Виктор Слипенчук расскажет свою историю в эфире ОТР

Виктор Слипенчук расскажет свою историю в эфире ОТР

Постоянный автор и друг газеты «Аргументы недели», поэт и писатель Виктор Трифонович Слипенчук стал героем программы «Моя история» на канале Общественное телевидение России (ОТР).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх