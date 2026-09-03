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Царьград

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Собянин отметил значение опыта Москвы в победе во Второй мировой

Собянин отметил значение опыта Москвы в победе во Второй мировой

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул значимость роли столицы во Второй мировой войне. Вклад московской промышленности и жителей в победу остается актуальным сегодня, когда России вновь предстоит борьба за свое будущее.

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