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Для москвичей открылся спецпроект о столичных театрах в годы войны

Для москвичей открылся спецпроект о столичных театрах в годы войны

С 1941 по 1945 годы многие московские театры не прекращали свою работу. Каждому из них посвящен отдельный блок на странице спецпроекта — это Большой и Малый театры, Московский Художественный театр (ныне МХТ им.

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