Для москвичей открылся спецпроект о столичных театрах в годы войны

С 1941 по 1945 годы многие московские театры не прекращали свою работу. Каждому из них посвящен отдельный блок на странице спецпроекта — это Большой и Малый театры, Московский Художественный театр (ныне МХТ им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии