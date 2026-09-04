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Царьград

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Минфин увеличил расходы бюджета на 400 млрд рублей

Минфин увеличил расходы бюджета на 400 млрд рублей

План расходов федерального бюджета на 2026 год увеличен еще на 400 млрд руб., следует из обновленных данных системы «Электронный бюджет».

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