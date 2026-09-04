Минфин увеличил расходы бюджета на 400 млрд рублей

План расходов федерального бюджета на 2026 год увеличен еще на 400 млрд руб., следует из обновленных данных системы «Электронный бюджет».
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