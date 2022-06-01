От имён до странных увлечений: Хакеры показали лица сотен сотрудников СБУ

Хакеры, которые с начала спецоперации на Украине ведут ресурс "Немезида", в публичный доступ выложили сведения о кадровом составе СБУ – личные данные, адреса проживания, телефоны и прочее 700 сотрудников карательной службы теперь доступны каждому.