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От имён до странных увлечений: Хакеры показали лица сотен сотрудников СБУ

От имён до странных увлечений: Хакеры показали лица сотен сотрудников СБУ

Хакеры, которые с начала спецоперации на Украине ведут ресурс "Немезида", в публичный доступ выложили сведения о кадровом составе СБУ – личные данные, адреса проживания, телефоны и прочее 700 сотрудников карательной службы теперь доступны каждому.

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