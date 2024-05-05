Керченский «РОСТ» просит помочь особенным детям

Легко ли быть особенным человеком не похожим на окружающих тебя людей? Легко ли жить жизнью родителя такого человека? Скажем сразу, непросто, нелегко, образ жизни и реабилитация таких деток требует усилий и терпения, а ещё поддержания в себе и в ребёнке того, упорства и веры которые очень нужны для того, чтобы бороться с тем или иным заболеванием и не опускать руки.