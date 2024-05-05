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Керченский «РОСТ» просит помочь особенным детям

Керченский «РОСТ» просит помочь особенным детям

Легко ли быть  особенным человеком не похожим на окружающих тебя людей? Легко ли жить жизнью родителя такого человека? Скажем сразу, непросто, нелегко, образ жизни и реабилитация таких  деток требует усилий и терпения, а ещё поддержания в себе и в ребёнке того, упорства и веры которые  очень  нужны  для того, чтобы бороться с тем или иным заболеванием и не опускать руки.

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