Рецензия: Клава Кока и Feduk – «Кабы не было тебя». Если бы да кабы

2023, Клава Кока Оценка: 7 из 10. Фит Клавы Коки и Федука озадачивает уже своим названием. От слова «кабы» веет чем-то фольклорным, и, естественно, невозможно отделаться от мысли про песню «Кабы не было зимы» из саундтрека «Зимы в Простоквашино».