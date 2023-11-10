Рецензия: Клава Кока и Feduk – «Кабы не было тебя». Если бы да кабы

2023, Клава Кока Оценка: 7 из 10. Фит Клавы Коки и Федука озадачивает уже своим названием. От слова «кабы» веет чем-то фольклорным, и, естественно, невозможно отделаться от мысли про песню «Кабы не было зимы» из саундтрека «Зимы в Простоквашино».
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