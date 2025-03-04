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Советник Сакс: Киев проигрывает на поле боя, теряя сотни тысяч украинцев

Советник Сакс: Киев проигрывает на поле боя, теряя сотни тысяч украинцев

РЕН ТВ Киевские власти проигрывают на поле боя, теряя сотни тысяч человек в конфликте на Украине, заявил советник президента США по науке и технологиям, американский миллиардер Дэвид Сакс в эфире телеканала Fox News.

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