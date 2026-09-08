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Царьград

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СК России возбудил дело против жителя Камчатки за нападение на школьника

СК России возбудил дело против жителя Камчатки за нападение на школьника

Следственный комитет России по Камчатскому краю возбудил дело против 62-летнего жителя Елизовского района.

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