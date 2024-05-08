Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Ирина Алкснис В Европе происходит нечто загадочное.
Москва напугала Британию — и всю Европу — до потери дара речи.
Комментарии
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Людмила Фирстова
Александр Зиборов, вы себя считаете умнее нашего главнокомандующего президента В.В. Путина? Какая у вас завышенная самооценка!
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1 д.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Всё время вызывало удивление/недоумение то, что наши власти как то вяло реагируют на помощь коллективного запада, заметьте, военную помощь, стране У, тем самым демонстрируя СВОЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ в её победе над Россией. Но наконец-то прорвало!
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1 д.
Anastasia Sevastjanova
Т.е. для вас приемлемо убить миллионы людей из-за брехни главнюков? И чем же вы лучше их?
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11 час.
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