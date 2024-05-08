Москва напугала Британию — и всю Европу — до потери дара речи.

Александр Зиборов, вы себя считаете умнее нашего главнокомандующего президента В.В. Путина? Какая у вас завышенная самооценка!

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Всё время вызывало удивление/недоумение то, что наши власти как то вяло реагируют на помощь коллективного запада, заметьте, военную помощь, стране У, тем самым демонстрируя СВОЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ в её победе над Россией. Но наконец-то прорвало!