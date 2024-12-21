Депутат Бундестага потребовала от главы МВД разъяснений по теракту в Магдебурге

REUTERS/Axel Schmidt Депутат Бундестага, лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт потребовала от главы МВД Германии Нэнси Фезер разъяснений, почему правоохранители не предотвратили теракт в Магдебурге, несмотря на наличие предупреждений.