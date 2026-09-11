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ФедералПресс

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Президент Сербии уйдет в отставку, чтобы возглавить правительство

Президент Сербии уйдет в отставку, чтобы возглавить правительство

МОСКВА, 11 сентября, ФедералПресс. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подаст в отставку 25 или 26 сентября – сразу по возвращении из США, где он находится с визитом.

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