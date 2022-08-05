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Конор намекнул на завершение карьеры: «ММА, я никогда тебя не забуду!»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор намекнул на завершение карьеры в ММА. «ММА, я никогда тебя не забуду! Легкая работа.

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