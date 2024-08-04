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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Заварзин: «Спартак» 90-х более великая команда, чем нынешний «Зенит». У петербуржцев неограниченный бюджет, а «Спартак» что заработал, то и тратил»

«Спартак» 90-х более великая команда, чем нынешний «Зенит». Я был внутри того «Спартака». Мы существовали за счет внутренних резервов.

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