Российский сенатор предложил повысить локализацию авто для каршеринга

Сенатор Андрей Кутепов выступил с предложением повысить локализацию автомобилей в каршеринге. Законопроект призван усилить присутствие отечественных авто на рынке, где доля китайских машин достигла до 50%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии