Пушков о саммите Россия-США в Женеве: «У Байдена нет заблуждений, какой сильный и упорный противник будет сидеть напротив него»

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя ответы президента США Джо Байдена на пресс-конференции после саммита «Большой семерки», заявил, что у американского лидера нет сомнений, какой «сильный» и «упорный» противник будет сидеть напротив него в Женеве.