Зачем раньше вешали ковры на стену

Сегодня, заходя в квартиру, мы часто видим на стенах минималистичные постеры и обои. Но если вернуться на несколько десятилетий назад, то взгляд непременно упал бы на массивный ковер, гордо занимающий центральное место на стене.
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