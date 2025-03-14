Смейся до слёз
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смейся до слёз

405 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Taurus Zmei
    Если бы думали о народе то строили бы 2-х этажные, земли "море", на крайняк 5-ти этажки в городах, а не собирать 10% ...Да почему девять?...
  • Владимир Карпов
    В заголовке правильнее написать не "зачем", а "почему" !!!Зачем железная до...
  • Grandad
    Чему тут удивляться в наше время? У меня семья сына живет в одноподъездном доме  с 26 этажами. Там квартир более 200 ...Город одного дома...

Зачем раньше вешали ковры на стену

Зачем раньше вешали ковры на стену

Сегодня, заходя в квартиру, мы часто видим на стенах минималистичные постеры и обои. Но если вернуться на несколько десятилетий назад, то взгляд непременно упал бы на массивный ковер, гордо занимающий центральное место на стене.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх