Троице-Сергиева лавра признана потерпевшей по делу о взрыве в Сергиевом Посаде

Свято-Троицкая Сергиева лавра согласно закону привлечена в качестве потерпевшего к участию в суде по делу о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде, так как в результате ЧП повреждения получило одно из принадлежащих монастырю строений.
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