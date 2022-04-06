Джоэл Эмбиид набрал 45 очков и сделал 13 подборов в победном матче против «Индианы»

Джоэл Эмбиид набрал 45 очков и сделал 13 подборов в победном матче против «Индианы»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид набрал 45 очков и сделал 13 подборов в победном гостевом матче против «Индианы» (131:122).

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