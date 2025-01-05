О дореволюционной зимней одежде

С. В. Иванов «Семья» (1907) Говоря о старинной одежде, стоит учитывать, что иногда одно и то же слово может использоваться для обозначения разных вещей с течением времени или, наоборот, один и тот же предмет может иметь несколько названий.
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