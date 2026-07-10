Песков сообщил о возможном новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом может быть оперативно согласован и проведён при возникновении необходимости.
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