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Регионы России

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Песков сообщил о возможном новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков сообщил о возможном новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом может быть оперативно согласован и проведён при возникновении необходимости.

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