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«Северсталь» продлила контракт с Кизимовым на 2 года. Зарплата – 30 млн рублей за сезон (Артур Хайруллин)

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, « Северсталь » продлила контракт с Семеном Кизимовым .

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