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Был ли саммит БРИКС удачным для России на самом деле

Был ли саммит БРИКС удачным для России на самом деле

Автор: Юрий Баранчик Суммировав все события, которые имели место на саммите БРИКС и рядом, можно сказать одно: конкуренция геополитическая идет жёсткая, а бульдоги под ковром очень зубастые и непримиримые.

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Комментарии
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Tatyana Fedotova
На первый взгляд ничего прорывного, тягомотина, а так, кто его знает что и как? Кто нам скажет правду? По мордам тамошних Россию не очень жалуют
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7 час.
TF
Tatyana Fedotova
Игра. Жизнь театр. Путин играет спокойствие и доброжелательность очень убедительно. Общается как с друзьями, как будто то не видит недобрых взглядов и не слышит не очень приятных слов. Удивительно. Посмотришь на лица и понимаешь, что там рулит Китай!
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7 час.
Анатолий Рябенко
БРИКС победит!!! Спорить , хитрить, кто кого надует как G-20 такого не будет. Только взаимоуважение, договорное согласие и взаимовыручка это то что должно быть в основе деятельности БРИКС. Это не обычно и в этом прелесть новых отношений.
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5 час.

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