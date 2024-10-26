Был ли саммит БРИКС удачным для России на самом деле

Tatyana Fedotova На первый взгляд ничего прорывного, тягомотина, а так, кто его знает что и как? Кто нам скажет правду? По мордам тамошних Россию не очень жалуют

TF Tatyana Fedotova Игра. Жизнь театр. Путин играет спокойствие и доброжелательность очень убедительно. Общается как с друзьями, как будто то не видит недобрых взглядов и не слышит не очень приятных слов. Удивительно. Посмотришь на лица и понимаешь, что там рулит Китай!