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UnHerd (Британия): Отставка кабмина Украины показывает уязвимость Зеленского

UnHerd (Британия): Отставка кабмина Украины показывает уязвимость Зеленского

Масштабные перестановки в украинском кабинете министров, анонсированные Зеленским, продиктованы прежде всего внешнеполитическими задачами, а не внутренней экономикой или социальной политикой, полагает Уильям Натрасс из британского UnHerd.

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