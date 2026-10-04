Астрономы впервые получили первое прямое изображение растущей протопланеты

Телескоп ALMA запечатлел систему WISPIT 2 в 430 световых годах от Земли и подтвердил: планеты формируются именно так, как предсказывали компьютерные симуляции Международная группа астрономов впервые получила прямое изображение протопланеты, собирающей вокруг себя газ и пыль протопланетного диска.
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