Евробюрократы готовы поставить ЕС под угрозу раскола из-за Украины — FT

Руководство Европейского Союза намерено продвинуть инициативу об оказании помощи Киеву любой ценой.Британская газета Financial Times сообщает, что руководство Евросоюза планирует лишить Венгрию права голоса ради продвижения инициативы об оказании помощи Украине.
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