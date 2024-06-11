Продажи Resident Evil Village достигли 10 млн копий, установив новый рекорд в серии Япо...

Продажи Resident Evil Village достигли 10 млн копий, установив новый рекорд в серииЯпонский разработчик Capcom объявил о новом достижении хоррора Resident Evil Village, которая теперь может похвастаться круглым числом своих продаж.
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