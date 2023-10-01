Семипалатинск или Петропавловск — где полыхнёт казахстанский Донбасс?

Астана дрейфует от России, боясь лишиться территории Дмитрий Родионов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Материал комментируют: Вадим Трухачёв Всеволод Шимов У Казахстана нет каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии