Волна агрессии со стороны мигрантов к коренному населению превращается в цунами.

Вадим Кузнецов

В проклятом СССР, где не было Демократии и Прав Человека, за такое (разбой, угроза оружием, групповое изнасилование) шла исключитеьная мера наказания. В Подлинно Православной Демократической России этого, конечно, быть не может. И дядя Турал порешает.