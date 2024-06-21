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Волна агрессии со стороны мигрантов к коренному населению превращается в цунами.

Волна агрессии со стороны мигрантов к коренному населению превращается в цунами.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ "РЫПНЕШЬСЯ – УБЬЁМ": ПЯТЕРО МИГРАНТОВ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ПОХИТИЛИ ДОЧЬ ВОИНА СВО Волна агрессии со стороны мигрантов к коренному населению превращается в цунами.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
В проклятом СССР, где не было Демократии и Прав Человека, за такое (разбой, угроза оружием, групповое изнасилование) шла исключитеьная мера наказания. В Подлинно Православной Демократической России этого, конечно, быть не может. И дядя Турал порешает.
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11 час.
Тамара
Химическая кастрация. Отсидка в СПЕЦИАЛЬНЫХ тюрьмах только для таких преступников. Потом депортация и запрет въезда в Россию лет на 60!
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10 час.
николай николай
Каменоломнях в кандалах - откуда не возвращаются
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3 час.

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