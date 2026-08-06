США захотели ускоренно принять санкции против России

Американские сенаторы рассматривают возможность ускоренного принятия законопроекта о введении санкций против России, для чего предложен новый механизм голосования — через поправку к законодательству о пошлинах.
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