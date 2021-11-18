В Петербург пришли дожди с мокрым снегом. На дорогах — гололедица

В Петербург 18 ноября пришли дожди и мокрый снег. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра. По словам специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, на погоду влияет теплая периферия циклонического вихря.
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