Доктор рассказал о последствиях храпа

Доктор рассказал россиянам о проблемах, которые несет за собой храп. Некоторых людей тяготит проблема храпа, однако далеко не каждый россиянин знает, что неприятные звуки, издаваемые человеком во время сна, могут быть опасными для человека.
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