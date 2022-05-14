На улицы китайского Гуанчжоу вышли беспилотные автоуборщики

Китайская компания WeRide, участник программы поддержки стартапов NVIDIA Inception, выпустила на улицы города Гуанчжоу 50 полностью беспилотных автоуборщиков, получивших название Robo Street Sweeper — «роботизированная уличная уборочная машина».
Китайская компания WeRide, участник программы поддержки стартапов NVIDIA Inception, выпустила на улицы города Гуанчжоу 50 полностью беспилотных автоуборщиков, получивших название Robo Street Sweeper — «роботизированная уличная уборочная машина».
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