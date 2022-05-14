Мировое обозрение

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На улицы китайского Гуанчжоу вышли беспилотные автоуборщики

На улицы китайского Гуанчжоу вышли беспилотные автоуборщики

Китайская компания WeRide, участник программы поддержки стартапов NVIDIA Inception, выпустила на улицы города Гуанчжоу 50 полностью беспилотных автоуборщиков, получивших название Robo Street Sweeper — «роботизированная уличная уборочная машина».

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