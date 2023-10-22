В Каире прошел саммит по палестино-израильскому конфликту: главное за сутки

МОСКВА, 22 октября, ФедералПресс. В Каире прошел саммит по палестино-израильскому конфликту с участием представителей европейских и арабских стран, Израиль и США обсуждают создание в секторе Газа временного правительства, а в России организуют спецслужбу для информирования о беспилотниках.