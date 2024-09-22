Как найти скрытую электропроводку в стене: 6 популярных способов электрика

При частичном ремонте квартиры очень часто возникает вопрос о поиске проводов под слоем штукатурки. Если точно не знать где именно они проходят, то впоследствии провода можно запросто повредить при сверлении или штроблении стен https://samastroyka.
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