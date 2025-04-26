Русская Семёрка
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская Семёрка

18 подписчиков

Свежие комментарии

  • Вероника
    Хороший эксперимент. Тоже от сладостей недавно отказалась. Причиной был преддиабет. Но первые дни было тяжело. Помог ...Что будет, если о...
  • Александр Лысов
    Васюков, зачем ты обманываешь людей?«Рома»: почему им...
  • Vasily Golov
    Ваз2101 -Жигули стоили 5600 руб.Его оригинал Фиат -124 стоил 1500 $ в 1975г.Каков курс 5600руб :1500= 3 руб 73 (3) ко...Квартплата в СССР...

Нехватка солнечного света: как это влияет на человека

Безусловным фактором, обеспечивающим поддержание жизни на планете, является солнечный свет. Несмотря на то что Солнце находится очень далеко от Земли (аж 149 миллионов километров!), поверхность нашей планеты получает достаточное для жизни количество солнечной энергии, включая инфракрасное и ультрафиолетовое излучения, которые человеческий глаз увидеть неспособен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх