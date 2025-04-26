Нехватка солнечного света: как это влияет на человека

Безусловным фактором, обеспечивающим поддержание жизни на планете, является солнечный свет. Несмотря на то что Солнце находится очень далеко от Земли (аж 149 миллионов километров!), поверхность нашей планеты получает достаточное для жизни количество солнечной энергии, включая инфракрасное и ультрафиолетовое излучения, которые человеческий глаз увидеть неспособен.