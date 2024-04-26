Погода на майские и на Пасху на Кубани: что в прогнозах по теплу и осадкам

Один из погодных сервисов обещает в Краснодаре в эти дни 30 – 28 – 25 – 25 тепла. Причем во вторник и среду – перед выходом на работу в четверг – не только понижение температуры (хотя не критичное), но еще и ветер.
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