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Сергей Миронов предложил дать родителям школьников выходной 1 сентября

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил сделать 1 сентября оплачиваемым выходным для родителей школьников.

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